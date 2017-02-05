Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmada hakem Mete Kalkavan eleştirilerin hedefi olmuştu. Galatasaray'ın eski orta sahası Felipe Melo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mete Kalkavan ve TFF'ye yüklendi.



Şu an ülkesi takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:



“Yeter artık TFF. Galatasaray'a haksızlık yapmayı bırak. Armasında tek 4 yıldız olan bu takıma istemesen de saygı duyman gerekiyor. Unutma.”