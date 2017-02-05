Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kasımpaşa uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 19:04
Kasımpaşa uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Osmanlıspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çaldı.

90 dakikası 0-0 tamamlanan mücadele uzatmalara gitti. Dakikalar 112'yi gösterdiğinde Turgut Doğan Şahin'in kaydettiği golle Kasımpaşa mücadeleyi 1-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Osmanlıspor ise kupaya veda etti.

OsmanlısporZiraat Türkiye KupasıKasımpaşa Spor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar