Kasımpaşa uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, Osmanlıspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Ümit Öztürk düdük çaldı.
90 dakikası 0-0 tamamlanan mücadele uzatmalara gitti. Dakikalar 112'yi gösterdiğinde Turgut Doğan Şahin'in kaydettiği golle Kasımpaşa mücadeleyi 1-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.
Osmanlıspor ise kupaya veda etti.