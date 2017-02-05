İlhan Ekşioğlu'ndan olay tweet

Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş'la oynanan derbi sonrasında olay çıkartan bir paylaşımda bulundu. Ekşioğlu tweetinde 'Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz' ifadelerini kullandı.



İşte tartışma çıkartan o tweetler;







İlhan Ekşioğlu bununla birlikte Simon Kjaer ile Şenol Güneş arasında yaşanan görüntüyü tweetleyerek 'Bunun hesabını soracağız' ifadesini kullandı.





