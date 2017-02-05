İlhan Ekşioğlu'ndan olay tweet

Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş'la oynanan derbi sonrasında olay çıkartan bir paylaşımda bulundu. Ekşioğlu tweetinde "Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu, Beşiktaş'la oynanan derbi sonrasında olay çıkartan bir paylaşımda bulundu. Ekşioğlu tweetinde 'Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz' ifadelerini kullandı.
İşte tartışma çıkartan o tweetler;
İlhan Ekşioğlu bununla birlikte Simon Kjaer ile Şenol Güneş arasında yaşanan görüntüyü tweetleyerek 'Bunun hesabını soracağız' ifadesini kullandı.