Hakan Çalhanoğlu’na bir darbe daha

FIFA’nın verdiği cezayı CAS onaylayınca Hakan Çalhanoğlu dört ay sahalardan men cezası aldı. 100 bin Euro da para cezasına çarptırıldı. Cezanın gerekçesi ise Hakan Çalhanoğlu’nun 2011 yılında Trabzonsporla yaptığı sözleşmenin gereklerini yerine getirmemesi. Hakan Çalhanoğlu Trabzonspor ile sözleşme imzaladıktan sonra o dönemde formasını giydiği Karlsruhe ile anlaşmasını yenilemişti. Hakan’ı şimdi yeni bir sıkıntı daha bekliyor. Hürriyet’te yer alana habere göre Hakan Çalhanoğlu’nun kulübü Bayer Leverkusen, dört ay boyunca forma giyemeyecek olan milli futbolcunun durumunu görüşmek üzere pazartesi toplanacak. Leverkusen yöneticileri pazartesi günü yapacakları toplantıda Hakan’ın dört ay boyunca oynayamayacak olmasından dolayı ödeyecekleri aylık ve sabit ücretinden kesintiyi ele alacak. Hakan Leverkusen’de maç başına ücret ve puan primi dışında aylık ve yıllık sabit ücret de alıyor.



Konuyla ilgili konuşan Leverkusen Kulüp Müdürü Michael Schade “Bizim dahil olmadığımız bir durum. Konuyla ilgili cevaplanması gereken çok soru var. Hakan’ın antrenman durumunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Ücret durumunu görüşeceğiz. Konunun muhataplarıyla görüşmeler yapılacak. Hukukçularımız da hazır bulunacak” dedi. Yönetim, dört ay boyunca forma giyemeyecek futbolcunun ücretinde ne kadar kesinti yapacaklarını ve buna hakları olup olmadığını ele alacak.



Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler ise Türkiye’yi ve Türk kulüplerini sıklıkla sözleşme maddelerine uymamak ve futbolcu ücretlerini ödememekle suçladı. Völler “Aslında Türkiye’den ve Trabzonspor’dan Hakan’a yönelik tutum bu kadar üzücü olmazsa çok komik. Bu ülkede sözleşme maddelerine ve ücret ödemeleri konusunda verilen sözler çok sık yerine getirilmiyor” dedi.

