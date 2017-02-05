Galatasaray’da Sneijder’den kötü haber

Başakşehir maçının henüz beşinci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Wesley Sneijder, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Wesley Sneijder'in Süper Lig'de oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Sneijder, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Maçın 5. dakikasında sakatlanan Hollandalı yıldız, kulübeden acil değişiklik istemişti. Kulübeye uğramayan Sneijder' oyundan çıkmasının ardından soyunma odasının yolununu tuttu.