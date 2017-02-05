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Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın kafası yarıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yönelen Çetinkaya’ya tribünden gelen bir cisim isabet etti.

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 23:03
Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tribünler sahaya yabancı cisim atmaya başladı.

Sahaya atılan cisimlerden birisi, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başına isabet etti. Kaşında açılma olan Çetinkaya'ya ilk müdahale, Fenerbahçe Sağlık Ekibi tarafından takımın soyunma odasında yapıldı.


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