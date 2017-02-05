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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Arena'da

Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Arena’ya geldi.

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 18:20
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Arena'da
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena'ya giriş yaptı.

Yaklaşık 30 otobüs saat 17.00 sularında Kadıköy'den hareket eden Fenerbahçe taraftarı 1 saatlik yolculuğun ardından maçın oynanacağı Vodafone Arena'ya giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan giriş sırasında taraftarlar didik didik arandı.

Fenerbahçeli taraftarları Beşiktaş'a getiren otobüslerin bir çoğunun canlarının kırık olduğu da gözlendi.







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