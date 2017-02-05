Fenerbahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda dev derbi…



Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanan mücadelede 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak.



İki ezeli rakip kupada 8 yıl sonra karşılaşıyor. 2009 yılında finalde karşılaşan Beşiktaş ile Fenerbahçe maçını siyah-beyazlılar kazanarak kupaya uzanmıştı.



Saat 20:30'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Dilerseniz karşılaşmayı bu sayfadan da dakika dakika takip edebilirsiniz.



Beşiktaş 0 – 1 Fenerbahçe



MAÇTAN DAKİKALAR



MAÇ SONA ERDİ

90'Fenerbahçe savunmasından gönderilen pasta Lens savunmanın arkasında topla buluştu ancak pozisyon ofsayt. Sonrasında Beşiktaş yedek kulübesinden Lens'e yapılan hareket nedeniyle Aras sarı kart gördü.

90'Lens serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu oyun alanında kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

90'Bu arada Lens serbest vuruşta topu doğrudan ağlara gönderdi ancak hakem Lens'in düdükten önce topa vurduğu için golü iptal etti.

90'Lens'e faul yapan Adriano sarı kart gördü. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

90'Marcelo'nun vuruşunda top Skrtel'den geri döndü. Beşiktaşlı futbolcular penaltı itirazında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.

90'Quaresma'nın kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

90'Bu arada hakeme itiraz eden Ozan sarı kart gördü.

90'Adriano'nun sol kanattan yaptığı orta savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

90'Beşiktaşlı futbolcular son dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

89'Bu arada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta rakibiyle çarpışan Volkan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

89'Fenerbahçe'de Aatif van Persie'nin yerine oyuna dahil oldu.

88'Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top Volkan'da kaldı.

87'Quaresma bir kez daha Şener'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş bir kez daha aynı noktadan serbest vuruş kullanacak.

72'GOL!

Maçın adamını üst menüde bulunan 'Maçın Adamı' oylamasına katılarak seçebilirsiniz.

70'Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

69'Hasan Ali sol kanatta hareketlenen Sow'u topla buluşturmak istedi ancak Gökhan zamanında araya girerek topun Sow'a gelmesine engel oldu.

68'van Persie serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

67'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Lens van Persie'yi topla buluşturmak istedi ancak van Persie Marcelo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Marcelo bu müdahalenin ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

67'Van Persie Cenk'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe orta alandan serbest vuruş kullanacak.

66'Oyun bu dakikalarda tamamen Fenerbahçe'nin hakimiyetinde. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

64'Gelişen Fenerbahçe atağında Alper'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Mitrovic karşıladı.

64'Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda dönen topları da almaya başladı. Beşiktaş orta alanı geçmekte zorluk yaşıyor.

63'Fenerbahçe tehlikeli geldi. Mehmet'in pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Lens'in ortasında Fabri topu çıkardı. Sonrasında devam eden Fenerbahçe atağında Lens Fabri'nin önde olduğunu görünce ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yaptı. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

62'Lens savunmanın arkasına koşu yapan Sow'u topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

61'Şener sağ kanatta hareketlenen Alper'i topla buluşturmak istedi ancak Adriano araya girdi ve topun Alper'e gelmesine engel oldu.

60'Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından topun hakimiyeti Fenerbahçe'de. Sarı -lacivertliler tüm hatlarıyla rakip yarı alanda.

59'Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunmada Marcelo karşıladı.

58' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

58' Skrtel hava topu mücadelesinde Cenk'e faul yaptı. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

57' Beşiktaş'ta Gökhan sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

56' Gelişen Fenerbahçe atağında Alper'in sol kanattan yaptığı ortayı Atiba karşıladı.

55' Marcelo sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı topla buluşturmak istedi ancak Mehmet zamanında araya girerek topun Gökhan'a gelmesine engel oldu.

54' Gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortası kaleci Volkan'da kaldı.

53' Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen van Persie topu uzaklaştırdı.

53' Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta Mehmet'e çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

52' Gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet savunmanın arkasına koşu yapan Lens'i topla buluşturmak istedi ancak Mitrovic zamanında araya girdi.

52' Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra Quaresma pas hatası yaptı ve top Fenerbahçe'ye geçti.

51' Beşiktaş'ta Talisca yerini Mitrovic'e bıraktı.

51' Lens bu kez Adriano'dan sıyrılmak isterken ona faul yaptı. Beşiktaş kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

50' Cenk Şener'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

50' Fenerbahçe ikinci yarı ilk yarıya göre daha iyi başladı.

49' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Lens'in ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sektikten sonra Sow'un röveşatası direkten oyun alanına geri döndü.

48' Lens'in kullandığı serbest vuruşta Kjaer'in kafa vuruşunun ardından Marcelo topu uzaklaştırdı.

47' Alper Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

46' Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya da çarparak kaleci Volkan'da kaldı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



D.A.Bu arada ilk yarının bitmesinin ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanıyor.

D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidiyor.



45' İlk yarının son anlarında Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

45' Bu arada pozisyon sırasında Volkan'la çarpışan Cenk sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

45' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta van Persie topu karşıladı. Sonrasında Quaresma bir kez daha ortasını yaptı. Onun ortası Volkan'da kaldı.

45' Cenk'e sert bir faul yapan Şener sarı kart gördü. Beşiktaş rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

45' Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

45' Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de dördüncü hakemin yanına giderek itirazlarda bulundu.

45' Oyun bu dakikalarda durdu.

44' Beşiktaş kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek.

44' Tosic'in müdahalesiyle yerde kalan van Persie tedavi için kenara geldi.

43' Bu arada bazı Beşiktaşlı taraftarlar sahaya girmek istedi ancak güvenlik güçleri onlara engel oldu.

43' Beşiktaşlı futbolcular kırmızı kart gören Tosic'i zor sakinleştirdi.

42' İki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanıyor. Oyun bu dakikada durdu.

42' Gelişen Fenerbahçe atağında topsuz alanda van Persie'ye faul yapan Tosic direk kırmızı kart gördü.

42' Kırmızı kart!

41' Beşiktaş bu dakikalarda tempoyu yükseltmeye çalışıyor.

40' Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Talisca'nın röveşatası Volkan'da kaldı.

40' Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Talisca içeri doğru kat ettikten sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşunu Volkan çıkardı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

39' Alper Oğuzhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Sonrasında iki futbolcu arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

38' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Adriano'nun sol kanattan yaptığı ortada Oğuzhan'ın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

37' Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Lens top kaybı yaptı ve top Beşiktaş'a geçti.

36' Oğuzhan Alper'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Sonrasında Cenk Alper'e faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

35' Gelişen Beşiktaş atağında Adriano'nun sol kanattan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasında Talisca'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

34' Bu dakikalarda topun hakimiyeti tamamen Beşiktaş'ta. Siyah -beyazlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

33' Beşiktaş bu dakikalarda daha etkili olan taraf.

32' Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasını Şener karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

31' Talisca Mehmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

30' Gelişen Beşiktaş atağında rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Gökhan şutunu çekti. Onun şutu kaleci Volkan'da kaldı.

29' Fenerbahçe hızlı çıkmak istedi ancak Mehmet Topla sağ kanatta hareketlenen Lens'i topla buluşturamadı ve top dışarıya gitti.

28' Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında diğer kanada açılan topu alan Tosic'in ortasını yine savunma karşıladı.

27' Beşiktaş tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

27' Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Adriano ortasını yaptı. Onun ortasında Kjaer topu karşıladı.

26' Oğuzhan Alper'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

24' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında atağa katılan Tosic ceza sahasında topla buluştuktan sonra pasını Cenk'e vermek istedi ancak savunma zamanında araya girdi. Top son olarak Tosic'ten dışarıya gitti.

23' Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

22' Sow'la ikili mücadeleye giren Gökhan kısa süreli bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

21' Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Marcelo hava topu mücadelesinde kaleci Volkan'a faul yaptı.

21' Beşiktaş etkili geldi. Ryan Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

20' Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Şener diğer kanatta hareketlenen Sow'u düşündü ancak top dışarıya gitti.

19' Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladıktan sonra topu alan Babel'in ortasını bir kez daha savunma karşıladı. Devam eden Beşiktaş atağında Babel'in ortası Volkan'da kaldı.

18' Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Kjaer karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak.

18' Beşiktaş taraftarlarının da desteğiyle baskı kurmaya çalışıyor.

17' Beşiktaşlı taraftarlar bu dakikalarda takımlarına olan desteği arttırdı.

16' Gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali sol kanattan orta yapmak isterken Gökhan araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

15' Gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet sol kanatta hareketlenen Sow'u düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

14' Quaresma ön alanda baskı yaparak topu Beşiktaş'a kazandırdı. Sonrasında topu alan Gökhan sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak top dışarıya gitti.

13' Tosic ilerde hareketlenen Cenk'i düşündü ancak Kjaer Cenk'in koşu yolunu kapatarak topu dışarıya gitmesini sağladı.

12' Bu dakikalarda top Beşiktaş'ın hakimiyetinde. Siyah - beyazlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

11' Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yaptıktan sonra Marcelo ilerde hareketlenen Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan dışarıya gitti.

10' Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Babel orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

9' Ali Palabıyık iki futbolcuyu da uyardı.

9' Bu arada van Persie ve Oğuzhan arasında bir gerginlik yaşanıyor.

8' Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Gökhan yerde kaldı. Beşiktaş bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

8' Hakem Ali Palabıyık Oğuzhan'a sert bir faul yapan Lens'i uyardı. Beşiktaş kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

8' Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Lens'le Fenerbahçe'den geldi.

7' Fabri pozisyonun ardından kısa süren bir sakatlık yaşadı.

6' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunmanın arkasında topla buluşan Lens kaleciyle karşı karşıya kalacakken topu ayağından fazla açtı ve Fabri topa müdahale etti.

5' Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra topu alan Oğuzhan sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak top dışarıya gitti.

4' Hasan Ali serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Sonrasında Alper savunmanın arkasına koşu yapan van Persie'yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

3' Mehmet Talisca'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

2' Mehmet serbest vuruşta sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'yi düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

2' Beşiktaşlı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Tosic topu ileriye doğru gönderdi sonrasında Cenk hava topu mücadelesinde Mehmet'e faul yaptı. Bu kez Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

1' Tosic sağ kanatta hareketlenen Quaresma'yı topla buluşturmak istedi ancak Hasan Ali topu karşıladı sonrasında topu kazanan Quaresma yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...



BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Sow, Van Persie.

