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Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe camiasına sert göndermelerde bulundu.

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 23:06
Çebi'den Fenerbahçe'ye sert gönderme

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup olup kupaya veda ettiği maçın ardından Ahmet Nur Çebi, sarı-lacivertli camia hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi, 'Türk futbolseverleri, bu akşam sahada futbol oynamadan entrikalarla nasıl maç kazanılır onu seyretti. Bu da bir tespittir. Sahada top oynamayan bir futbol takımı ve sahada entrikalarla dizayn edilmiş politikalarla sahada top oynamayarak, bir maçı nasıl kazanacaklarını Türk futbolseverlere seyrettirmiş oldular bu akşam. Başka bir şey söylemek istemiyorum' diyerek sözlerini sonlandırdı.

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