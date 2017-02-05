Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, bu akşam Vodafone Arena'da dev bir maça sahne olacak. Kazananın tur atlayacağı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. D Grubu'nun lideri Kara Kartal ile C Grubu'nu ikinci bitiren Kanarya'nın ‘erken final' diye de nitelendirilen eşleşmesi, yakın zamanda iki kulüp başkanının söylemleriyle de karşı karşıya gelen iki ezeli rakip için sadece çeyrek final biletinden ibaret değil…



Ligde zirvenin uzağına düşen Fenerbahçe, Arena'ya çıktığı ilk maçı kazanıp, Beşiktaş'ın yeni evindeki yenilmezliğini bitirerek yapacağı büyük sükseyle ayağa kalkmak istiyor. Lig lideri siyah-beyazlılar ise evinin tılsımını koruyup, bu sezon çifte şampiyonluk için Kanarya'yı saf dışı bırakmaya kararlı.Rövanşı olmayan kritik derbide ateş çemberini yarıp çıkanın kim olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.



Saat 20:30'da başlayacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Dilerseniz karşılaşmayı bu sayfadan da dakika dakika takip edebilirsiniz.



MUHTEMEL 11'LER



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk



FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Sow, Van Persie