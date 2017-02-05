Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş – Fenerbahçe

Bir tarafta yeni mabedinin tılsımını sürdürüp lig liderliğini kupa zaferiyle perçinlemek isteyen Beşiktaş, diğer yanda ise çıkış arayan moralsiz Fenerbahçe...

Spor / 5 Şubat 2017 Pazar 13:13
Beşiktaş – Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, bu akşam Vodafone Arena'da dev bir maça sahne olacak. Kazananın tur atlayacağı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. D Grubu'nun lideri Kara Kartal ile C Grubu'nu ikinci bitiren Kanarya'nın ‘erken final' diye de nitelendirilen eşleşmesi, yakın zamanda iki kulüp başkanının söylemleriyle de karşı karşıya gelen iki ezeli rakip için sadece çeyrek final biletinden ibaret değil…

Ligde zirvenin uzağına düşen Fenerbahçe, Arena'ya çıktığı ilk maçı kazanıp, Beşiktaş'ın yeni evindeki yenilmezliğini bitirerek yapacağı büyük sükseyle ayağa kalkmak istiyor. Lig lideri siyah-beyazlılar ise evinin tılsımını koruyup, bu sezon çifte şampiyonluk için Kanarya'yı saf dışı bırakmaya kararlı.Rövanşı olmayan kritik derbide ateş çemberini yarıp çıkanın kim olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Saat 20:30'da başlayacak olan BeşiktaşFenerbahçe maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Dilerseniz karşılaşmayı bu sayfadan da dakika dakika takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ozan, Lens, Sow, Van Persie

FenerbahçeZiraat Türkiye KupasıBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar