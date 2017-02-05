Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 34 yıl sonra elemeyi başardı.



Vodafone Arana'da oynanan son 16 turu maçında rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 34 yıllık hasretini de dindirdi. Rakibini bu organizasyonda son olarak 4 Mayıs 1983'te hükmen 3-0 yenen ve tur atlayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 15 maçı da kazanamamıştı.



Söz konusu 15 maçta 11 yenilgi, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 34 yıl sonra sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi.



İki takım arasında Türkiye Kupası'nda bugüne dek oynanan maçlar şöyle:



1977-1978 Sezonu: 4. Tur (Fenerbahçe)



12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2



1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)



21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0



07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0



1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)



04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)



18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1



1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)



09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0



16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)



1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)



21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1



25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1



1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)



21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0



1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)



10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0



17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1



1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)



30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1



1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)



22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2



05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1



2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)



03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)



2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)



11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0



26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)



2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)



13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2



2016-2017 Sezonu: Son 16 (Fenerbahçe)



05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1



