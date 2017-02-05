Sarılacivertliler, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 34 yıl sonra yenerek elemeyi başardı Fenerbahçe, rakibini kupada 15 maç sonra yendi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 34 yıl sonra elemeyi başardı.
Vodafone Arana'da oynanan son 16 turu maçında rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 34 yıllık hasretini de dindirdi. Rakibini bu organizasyonda son olarak 4 Mayıs 1983'te hükmen 3-0 yenen ve tur atlayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 15 maçı da kazanamamıştı.
Söz konusu 15 maçta 11 yenilgi, 4 beraberlik alan Fenerbahçe, 34 yıl sonra sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı bildi.
İki takım arasında Türkiye Kupası'nda bugüne dek oynanan maçlar şöyle:
1977-1978 Sezonu: 4. Tur (Fenerbahçe)
12.02.1978 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2
1978-1979 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)
21.02.1979 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0
07.03.1979 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0
1982-1983 Sezonu: Çeyrek final (Fenerbahçe)
04.05.1983 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 (Hükmen)
18.05.1983 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1
1983-1984 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)
09.05.1984 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0
16.05.1984 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2 (Uzatmada)
1988-1989 Sezonu: Final (Beşiktaş)
21.06.1989 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1
25.06.1989 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1
1989-1990 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)
21.03.1990 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0
1992-1993 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)
10.02.1993 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0
17.03.1993 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1
1993-1994 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)
30.01.1994 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1
1996-1997 Sezonu: Çeyrek final (Beşiktaş)
22.01.1997 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2
05.02.1997 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1
2005-2006 Sezonu: Final (Beşiktaş)
03.05.2006 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2 (Uzatmada)
2006-2007 Sezonu: Yarı final (Beşiktaş)
11.04.2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0
26.04.2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1 (Uzatmada)
2008-2009 Sezonu: Final (Beşiktaş)
13.05.2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 4-2
2016-2017 Sezonu: Son 16 (Fenerbahçe)
05.02.2017 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1