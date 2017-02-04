Beyaz Gazete Ana Sayfa

Özbek'ten hakeme eleştiri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’ı eleştirerek, “Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray’ın ipini çekti” dedi.

Spor / 4 Şubat 2017 Cumartesi 23:23
Özbek'ten hakeme eleştiri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve elendi. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Başakşehir de iyi bir takım, Galatasaray da zaten kupanın en çok kazanan takımı. Bir cümlem var. Mete Kalkavan görevini yaptı. Hepinizin dikkatine sunuyorum. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti” şeklinde konuştu.

“PES ARTIK'

Sarı-kırmızılı taraftarların aleyhinde yaptığını tezahüratların hatırlatılması üzerine Özbek, “Seyirci de kazanmak için gelmişti. Onlar da haklı olarak protesto ediyor. Burada ben hakem üzerinde duruyorum. Pes diyorum artık. Maçı herkes seyrediyor. Karabük maçında verdiği penaltı, penaltı mıydı? Burada 1 buçuk metre ofsayt. Emre dirsek attı. Zorla sarı kart verdi. Bunları tarif etmeye gerek yok” diye cevap verdi.


Sarı KartMete KalkavanZiraat Türkiye KupasıGalatasarayGalatasaray Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar