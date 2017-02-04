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Cenk'in Galatasaray performansı

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Cenk Gönen, Medipol Başakşehir karşısında da kalesini gole kapamadı. Cenk, sarı-kırmızılı forma altında sahaya çıktığı hiçbir maçı gol yemeden tamamlayamadı.

Spor / 4 Şubat 2017 Cumartesi 21:14
Cenk'in Galatasaray performansı

Muslera'nın sakatlanmasıyla Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Gönen, kalesini gole kapatamadı.

Bu sezon oynanan kupa maçlarında Riekerink tarafından sahaya sürülen tecrübeli kaleci, kalesini koruyamadı.

Geçtiğimiz sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Cenk Gönen, bugüne kadar 1'i lig olmak üzere toplamda 14 karşılaşmada forma giyen Cenk Gönen, sahaya çıktığı her mücadelede gol yedi.

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