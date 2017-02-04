Başakşehir kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında kupaya erken havlu attı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'da oynanan ve ATV'den şifresiz yayınlanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrılan Riekerink'in ekibi Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.



Mustafa Pektemek'in 15 ve 27. dakikalardaki iki golüyle tur biletini kapan Abdullah Avcı'nın ekibi çeyrek finale yükseldi.



PODOLSKİ DİREĞE NİŞANLADI



G.Saray maça hızlı başladı. Henüz ilk dakika dolmadan Podolski'nin füzesi üst direkten döndü.



SNEİJDER SAKATLANDI



4. dakikada Galatasaray'da Wesley Sneijder kendini yere bıraktı ve kenara 'beni değiştirin' dedi. Oyuna devam edemeyen Hollandalı yıldızın yerine Josue oyuna girdi.





BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ MUSTAFA PEKTEMEK'TEN



Başakşehir, 15. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle Galatasaray karşısında öne geçti. Visca'nın ortasında kaleci Cenk Gönen boşa çıktı. Mustafa Pektemek topu kafayla ağlara gönderdi.



G.SARAY SAVUNMASINDA ÜST ÜSTE HATALAR VE 2. GOL



De Jong'un kötü pasını Selçuk İnan kontrol edemeyince araya giren Doka topu ceza sahasındaki Mustafa Pektemek ile buluşturdu. Pektemek'in vuruşunda Sabri Sarıoğlu'na çarpan top havalanıp Galatasaray ağlarıyla buluştu ve Medipol Başakşehir bu golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.







ADEBAYOR OYUNDA



Başakşehir'in yeni transferi dünya yıldızı Emmanuel Adebayor da bu karşılaşmada yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Nijerya asıllı Togolu golcü, attığı 2 golle maçın yıldızı olan Mustafa Pektemek'in yerine 67. dakikada oyuna dahil oldu.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir 2-0'la çeyrek finale yükselen taraf oldu. Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek ve yarı final müsabakalarının kura çekimi 7 Şubat salı günü yapılacak.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının kadrosunda 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Josue'nin yerine, Cenk Gönen, Ahmet Çalık ve Nigel de Jong'u görevlendirdi.



Galatasaray'da Muslera ve Hakan Balta maç kadrosunda yer almazken, Josue ise yedek soyundu.







RİEKERİNK İSTİFA



İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Galatasaray rakip kaleye gitmekte zorlanınca taraftarların da tepkisi devam etti. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise tribünlerin hedefinde Teknik Direktör Riekerink vardı. Galatasaraylı taraftarlar, 'Riekerink istifa' diye bağırırken, futbolculara da 'Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' diyerek tepki gösterdi. Tribünlerin son olarak hedefinde yönetim vardı. Galatasaray taraftarları önce 'Yönetim istifa', ardından da 'Aciz yönetim istemiyoruz' diye bağırdı.



KUPADA KALE YİNE CENK'E EMANET



Hollandalı teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında alışıla geldiği üzere kaleyi yine Cenk Gönen'e verdi.



Son 16 turu olması ve tek maç eleminasyon sistemine göre oynanması nedeniyle Fernando Muslera'nın görev alma ihtimali olduğu iddialarına karşın Riekerink, Cenk Gönen'i yine ilk 11'de oynattı.



Cenk, bu sezon Galatasaray'ın kupada sahaya çıktığı 7 maçta da 90 dakika görev almıştı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE KADRO REVİZYONU



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray önünde önemli bir kadro değişikliği yaptı.



Avcı, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.



Bursaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Yalçın Ayhan, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal bu kez ilk 11 dışında kaldılar. Bu oyuncuların yerlerine ise Bekir İrtegün, Ferhat Öztorun, Attamah, İrfan Can Kahveci, Doka ve Mustafa Pektemek, sahaya çıktı.







EMRE BELÖZOĞLU VE AHMET ÇALIK KORKUTTU



Müsabaka öncesi ısınma bölümünde Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Galatasaray'da ise Ahmet Çalık kısa süreli sakatlık yaşadı.



Isınma esnasında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Emre, ayakkabısını çıkarıp sağlık heyetini çağırırken, yapılan müdahalenin ardından çalışmasını sürdürdü.



Ahmet Çalık ise yine ısınma sırasında meydana gelen ağrısı nedeniyle çalışmayı bırakarak soyunma odasına gitti. Yapılan kontrollerinin ardından tekrar sahaya dönen sarı-kırmızılı oyuncu, kaldığı yerden devam etti.



BAŞAKŞEHİR 2- 1 GALATASARAY



MAÇ SONA ERDİ

90'Başakşehir oyuna yeniden başladı.

90'Josue'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.

90'GOL!

90'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdikten sonra rakip ceza sahasında topla buluşan Linnes'in ortasını savunma uzaklaştırdı.

90'de Jong'a faul yapan Cengiz sarı kart gördü. Galatasaray kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

90'Josue'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Podolski yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

89'Yasin'in sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

89'Hakeme itirazda bulunan Podolski sarı kart gördü.

88'Galatasaray tehlikeli geldi. Bruma'nın ceza sahası dışından vuruşunu Volkan kurtardı. Sonrasında sağ kanatta topla buluşan Sabri'nin ortasında Podolski'nin vuruşunu bir kez daha Volkan kurtardı ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

87'Başakşehirli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yaparak kalan süreyi bitirmeye çalışıyor.

86'Topla oynama oranları: Başakşehir %41 Galatasaray %59

85'Gelişen Galatasaray atağında Yasin savunmanın arkasına koşu yapan Eren'i düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

84'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

83'Başakşehir tehlikeli geldi. Junior Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Holmen'in kafa vuruşu kendi arkadaşından geri döndü.

82'Gelişen Başakşehir atağında Cengiz'in sol kanattan yaptığı ortayı Ahmet uzaklaştırdı.

81'Başakşehir'de Holmen İrfan'ın yerine oyuna dahil oldu.

80'Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan ortasında Eren topu ıska geçti ve top dışarıya gitti.

78'Gelişen Başakşehir atağında Junior Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Doka'dan önce Sabri topu karşıladı.

77'Başakşehirli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

76'Podolski yine ceza sahası dışından şansın denedi. Onun vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.

75'Podolski savunmanın arkasına koşu yapan Eren'i topla buluşturmak istedi ancak Volkan kalesini zamanında terk ederek topu aldı. Sonrasında hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası dışından çektiği şut Cenk'te kaldı.

74'Gelişen Başakşehir atağında İrfan'ın ceza sahasından yaptığı vuruş Ahmet'ten döndü. Sonrasında İrfan Ahmet'e faul yaptı.

73'Bu kez Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın vuruşunu kaleci Volkan kurtardı.

72'Hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca kaleciyle karşı karşıya kalacakken Linnes araya girdi ve tehlikeyi önledi.

70'Gelişen Galatasaray atağında Yasin ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

69'Gelişen Galatasaray atağında Sabri sağ kanatta hareketlenen Bruma'yı düşündü ancak savunma araya girdi.

68'Emre serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Galatasaraylı futbolcularda kaldı.

68'Emre serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdi ancak top Galatasaraylı futbolcularda kaldı.

68'Başakşehir'de bir oyuncu değişikliği daha yaşandı. Doka yerini Cengiz'e bıraktı.

67'Başakşehir'de Adebayor Mustafa'nın yerine oyuna girdi.

67'İrfan'a faul yapan sarı kart gördü. Başakşehir kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

66'Galatasaray tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Podolski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın vuruşu savunmadan geri döndü.

65'Başakşehir'de yeni transfer Adebayor oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

64'Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan yaptığı ortada Volkan kalesini terk ederek topu aldı.

63'Galatasaray bu dakikalarda dönen topları da almaya başladı.

62'Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Yasin ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top Başakşehirli futbolcularda kaldı.

61'Podolski korneri paslı kullandıktan sonra pas hatası yaptı ve top Başakşehir'e geçti.

61'Joseu serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunu Volkan kurtardı ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

60'Eren savunmanın arkasına koşu yapan Bruma'yı topla buluşturmak isterken top Bekir'in eline çarptı. Galatasaray tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

59'Gelişen Galatasaray atağında Podolski ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.

58'Başakşehir tehlikeli geldi. Ahmet'in yaptığı pas hatası topu alan İrfan ceza sahasındaki Doka'yı topla buluşturdu. Doka'nın vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

57'Galatasaray bu dakikalarda farkı azaltmak için baskı kurmaya çalışıyor.

56'Josue'nin sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Sonrasında topu tekrar alan Josue ortasını yaptı ancak savunma yine topu uzaklaştırdı.

55'Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Bruma ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı ancak onun ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

53'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortada Doka Eren'den önce kafayı vurdu ve topu uzaklaştırdı.

52'Başakşehirli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

51'Galatasaray'da bir zorunlu değişiklik daha yaşandı. Sakatlanan Selçuk'un yerine Eren oyuna dahil oldu.

51'Galatasaray'da Selçuk'ta bir sakatlık var. Selçuk kenara geldi.

50'Galatasaray'da Eren Derdiyok oyuna girmek için ısınmaya başladı.

49'Gelişen Galatasaray atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bruma'nın vuruşu üstten dışarıya gitti.

49'Doka serbest vuruşta topu rakip ceza sahasına gönderdiği ancak onun gönderdiği top kaleci Cenk'te kaldı.

48'Ferhat Yasin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Başakşehir rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

47'Galatasaray etkili geldi. Rakip ceza sahasının önünde topla buluşan Podolski vuruşunu yaptı. Onun şutu kaleci Volkan'da kaldı.

46'Galatasaray'da Carole yerini Linnes'e bıraktı.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.





- İLK YARI SONA ERDİ -



D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Başakşehir soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45'Visca serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu kaleci Cenk'te kaldı

45'Gelişen Başakşehir atağında Mustafa de Jong'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45'Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Podolski şansını denedi. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

44'Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

43'Yasin'in kaptırdığı top sonrası gelişen Başakşehir atağında İrfan Josue'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

42'İlk yarının son dakikalarında top Galatasaray'ın hakimiyetinde. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

41'Gelişen Galatasaray atağında Sabri sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

40'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

39'Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Cenk yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

38'Gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Visca Carole'den sıyrıldıktan sonra ortasını yapmak isterken Carole ona yetişti ve top dışarıya gitti. Başakşehir korner kullanacak.

37'Topla oynama oranları: Başakşehir %50 Galatasaray %50

37'Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan ortasını Attamah karşıladı.

36'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

34'Başakşehir'de yeni transfer Adebayor kenarda ısınmaya başladı.

33'Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen pasta Semih top dışarı çıksın diye beklerken İrfan araya girdi ve ortasını yaptı. Onun ortasını Ahmet karşıladı ve tehlikeyi önledi.

32'Josue savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturdu. Podolski topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt.

31'Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Attamah'ın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

31'Gelişen Başakşehir atağında Junior Caiçara sağ kanattan orta yapmak isterken Semih araya girdi ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

30'de Jong savunmanın arkasına koşu yapan Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak top Volkan'da kaldı.

28'Galatasaray oyuna yeniden başladı.

27'Gelişen Başakşehir atağında Doka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşu savunmaya da çarparak Cenk'in üzerinden ağlarla buluştu.

27'GOL!

26'Gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Attamah orta yapmak isterken de Jong araya girdi ve ona orta şansı vermedi.

25'Carole Bruma'ya yapılan faulde serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Sabri pas hatası yaptı ve top Başakşehir'e geçti.

24'Bruma Junior Caiçara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Daha sonra iki takım futbolcuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

23'Galatasaray gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanın ortasında topu alan Bruma ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

22'Gelişen Galatasaray atağında Selçuk ceza sahasına hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

21'Cenk Josue'ye yapılan faulde serbest vuruşu ileriye doğru gönderdi ancak top Başakşehir'de kaldı. Sonrasında Emre sağ kanatta hareketlenen Junior Caiçara'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

20'Emre'nin müdahalesiyle yerde kalan Josue sakatlık geçiriyor. Saplık görevlileri oyun alanında. Bu arada Josue'ye faul yapan Emre sarı kart gördü. Ardından hakeme itiraz eden Josue de sarı kart gördü.

19'Josue Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

18'Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Alexandru Epureanu'nun kafa vuruşunu kaleci Cenk kurtardı.

17'Başakşehir tehlikeli geldi. Junior Caiçara sağ kanatta ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Onun ortasını Semih karşıladı ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

16'Galatasaray oyuna yeniden başladı.

15'Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparken Semih pas hatası yaptı ve Doka topu aldı. Doka sağ kanatta hareketlenen Visca'yı topla buluşturdu. Visca ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Mustafa kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

15'GOL!

14'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

Maçın adamını üst menüde bulunan 'Maçın Adamı' oylamasına katılarak seçebilirsiniz.

12'Başakşehir bu dakikalarda etkili gelmeye başladı.

11'Visca'nın kullandığı kornerde de Jong topu karşıladıktan sonra devam eden atakta ceza sahasında topla buluşan Bekir'in şutu dışarıya gitti.

11'de Jong kalecisi Cenk'e geri pas vermek isterken topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Başakşehir korner kullanacak.

10'Emre serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topla buluşan Doka ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

10'Caiçara Carole'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

9'Josue korneri Selçuk'la paslaştıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

8'Josue rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Sonrasında topu alan Bruma'nın şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

7'Galatasaray'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Sneijder yerini Josue'ye bıraktı.

6'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Yasin pas hatası yaptı ve top Başakşehir'e geçti.

6'Bruma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray orta alandan serbest vuruş kullanacak.

5'Sneijder kendini yere bıraktı. Galatasaray'da Josue oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

4'Bu arada Galatasaray'da Wesyler Sneijder kulübeye beni değiştirin işareti yaptı.

4'Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Galatasaray.

3'Bruma topu kaptırdıktan sonra Galatasaraylı futbolcular ön alanda pres yaparak topu tekrar kazandı.

2'Galatasaraylı futbolcular bu dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

1'Galatasaray gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Podolski Selçuk'la paslaştıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun şutu üst direkten geri geldi.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.



