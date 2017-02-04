Başakşehir - Galatasaray maçında ikinci gol sesi

M.BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY



STAT: Fatih Terim

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20:30

YAYIN: ATV



Başakşehir: Volkan Caiçara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can, Doka, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Sneijder, Podolski

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink



BAŞAKŞEHİR 2- 0 GALATASARAY



41'Gelişen Galatasaray atağında Sabri sağ kanatta hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

40'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

39'Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Cenk yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

38'Gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Visca Carole'den sıyrıldıktan sonra ortasını yapmak isterken Carole ona yetişti ve top dışarıya gitti. Başakşehir korner kullanacak.

37'Topla oynama oranları: Başakşehir %50 Galatasaray %50

37'Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan ortasını Attamah karşıladı.

36'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

34'Başakşehir'de yeni transfer Adebayor kenarda ısınmaya başladı.

33'Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen pasta Semih top dışarı çıksın diye beklerken İrfan araya girdi ve ortasını yaptı. Onun ortasını Ahmet karşıladı ve tehlikeyi önledi.

32'Josue savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturdu. Podolski topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt.

31'Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Attamah'ın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

31'Gelişen Başakşehir atağında Junior Caiçara sağ kanattan orta yapmak isterken Semih araya girdi ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

30'de Jong savunmanın arkasına koşu yapan Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak top Volkan'da kaldı.

28'Galatasaray oyuna yeniden başladı.

27'Gelişen Başakşehir atağında Doka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşu savunmaya da çarparak Cenk'in üzerinden ağlarla buluştu.

27'GOL!

26'Gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Attamah orta yapmak isterken de Jong araya girdi ve ona orta şansı vermedi.

25'Carole Bruma'ya yapılan faulde serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Sabri pas hatası yaptı ve top Başakşehir'e geçti.

24'Bruma Junior Caiçara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Daha sonra iki takım futbolcuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

23'Galatasaray gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanın ortasında topu alan Bruma ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

22'Gelişen Galatasaray atağında Selçuk ceza sahasına hareketlenen Yasin'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

21'Cenk Josue'ye yapılan faulde serbest vuruşu ileriye doğru gönderdi ancak top Başakşehir'de kaldı. Sonrasında Emre sağ kanatta hareketlenen Junior Caiçara'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

20'Emre'nin müdahalesiyle yerde kalan Josue sakatlık geçiriyor. Saplık görevlileri oyun alanında. Bu arada Josue'ye faul yapan Emre sarı kart gördü. Ardından hakeme itiraz eden Josue de sarı kart gördü.

19'Josue Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

18'Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Alexandru Epureanu'nun kafa vuruşunu kaleci Cenk kurtardı.

17'Başakşehir tehlikeli geldi. Junior Caiçara sağ kanatta ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Onun ortasını Semih karşıladı ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

16'Galatasaray oyuna yeniden başladı.

15'Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparken Semih pas hatası yaptı ve Doka topu aldı. Doka sağ kanatta hareketlenen Visca'yı topla buluşturdu. Visca ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Mustafa kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

15'GOL!

14'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

Maçın adamını üst menüde bulunan 'Maçın Adamı' oylamasına katılarak seçebilirsiniz.

12'Başakşehir bu dakikalarda etkili gelmeye başladı.

11'Visca'nın kullandığı kornerde de Jong topu karşıladıktan sonra devam eden atakta ceza sahasında topla buluşan Bekir'in şutu dışarıya gitti.

11'de Jong kalecisi Cenk'e geri pas vermek isterken topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Başakşehir korner kullanacak.

10'Emre serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topla buluşan Doka ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

10'Caiçara Carole'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

9'Josue korneri Selçuk'la paslaştıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

8'Josue rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Sonrasında topu alan Bruma'nın şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

7'Galatasaray'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Sneijder yerini Josue'ye bıraktı.

6'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Yasin pas hatası yaptı ve top Başakşehir'e geçti.

6'Bruma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray orta alandan serbest vuruş kullanacak.

5'Sneijder kendini yere bıraktı. Galatasaray'da Josue oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

4'Bu arada Galatasaray'da Wesyler Sneijder kulübeye beni değiştirin işareti yaptı.

4'Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Galatasaray.

3'Bruma topu kaptırdıktan sonra Galatasaraylı futbolcular ön alanda pres yaparak topu tekrar kazandı.

2'Galatasaraylı futbolcular bu dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

1'Galatasaray gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Podolski Selçuk'la paslaştıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun şutu üst direkten geri geldi.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.



