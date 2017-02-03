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Yedek kulübesine sipariş

Koop Bank Kıbrıs Kupası'nda oynanan maçta yedek kulübesinde yer alan futbolcu dürüm siparişi verdi.

Spor / 3 Şubat 2017 Cuma 16:08
Yedek kulübesine sipariş

Koop Bank Kıbrıs Kupası'nda dün oynanan Küçük Kaymaklı-Lapta karşılaşmasında yaşanan olay komedi programlarına konu olacak cinsten. Maçın 15.dakikasında Lapta yedek kulübesinden bir kişi dürüm siparişi verdi.

DÜRÜMÜ GETİRDİ, PARAYI ALIP STATTAN ÇIKTI

Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nın hakem odasının yanındaki kapıdan giriş yapan paket servisçi yavaş adımlarla Lapta yedek kulübesine doğru yürüdü ve siparişi veren kişiye dürümü teslim ederek, parayı alıp stattan ayrıldı.

MAÇ OYNANIRKEN DÜRÜMÜ YEDİ

Siparişi veren kişinin yedek futbolculardan biri olduğu belirtildi. Maçın oynandığı sırada yemeğini yiyen futbolcu, ilginç bir görüntüye imza atarken bu duruma Lapta cephesinden birinin tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Kıbrıs


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