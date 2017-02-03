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Tosic'in alacağı ücret açıklandı

Beşiktaş, Sırp futbolcusu Dusko Tosic’in sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Spor / 3 Şubat 2017 Cuma 11:15
Tosic'in alacağı ücret açıklandı

Siyah-beyazlılar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

'Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. Buna göre oyuncuya; 2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro, 2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret. Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır.'

AvroBeşiktaş


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