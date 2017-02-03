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TFF'den UEFA başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-19 sezonu Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa maçının Beşiktaş stadı Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya resmi başvuruyu yaptı.

Spor / 3 Şubat 2017 Cuma 15:59
TFF'den UEFA başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa maçının Vodafone Arena'da oynanması için UEFA'ya başvuru yaptı. Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul'a gelmesi için ilk adımı atıp başvuruda bulundu.

ŞİMDİYE KADAR TÜRKİYE'DE 2 FİNAL OYNANDI

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finali ile 2009'da Fenerbahçe'nin evi olan Ülker Stadı'nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

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