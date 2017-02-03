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Medipol Başakşehir Galatasaray'ı bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Medipol Başakşehir, yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

Spor / 3 Şubat 2017 Cuma 11:20
Medipol Başakşehir Galatasaray'ı bekliyor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakada normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikadan iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

- Adebayor'un kadroda olması bekleniyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, yeni transfer Emmanuel Adebayor'u Galatasaray maçının 18 kişilik kadrosuna alması bekleniyor.

Ara transfer döneminin son gününde kadroya katılan Togolu golcü, İstanbul'a gelmeden önce Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta forma giymişti.

- Tek eksik Hakan Özmert

Turuncu-lacivertli takımda bu karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı süren Hakan Özmert, Galatasaray karşısında da forma giyemeyecek.

- Muhtemel 11

Medipol Başakşehir'in, Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal

Emre BelözoğluZiraat Türkiye KupasıMahmut TekdemirAfrika Uluslar KupasıEmmanuel Adebayor


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