Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama

Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na FIFA'nın daha önce verdiği dört ay futbol oynamama cezasını CAS onayladı. 22 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu bu durumda dört ay boyunca futbol sahalarından uzak kalacak. Hakan ayrıca 100 bin Euro para cezası ödeyecek. FIFA, cezayı Trabzonspor kulübünün şikayeti üzerine vermişti.



Alman Express gazetesinde yer alan habere göre Hakan konuyla ilgili açıklama yaptı.



'ASLA KARİYERİME MÜDAHALE EDEMEYECEK'



Hakan, 'Karlsruhe'de oynadığımda 17 yaşındaydım. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt'ta bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve 'bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. Olayları ben de bir arkadaşımdan öğrendim. Babam kötü bir hata yaptığını biliyor ve çok üzgün. Babam benim babam olarak kalacak ama bir daha asla kariyerime müdahale edemeyecek' ifadelerini kullandı.







NELER YAŞANMIŞTI?



Trabzonspor ile Hakan Çalhanoğlu 2011 yılında sözleşme imzalamıştı. O zamanlar 17 yaşında olan Hakan, Alman İkinci Bundesliga takımlarından Karlsruhe forması giydiği sırada Trabzonspor ile sözleşme imzalamış ancak ardından Karlsruhe ile sözleşmesini de yenilemişti. Daha sonra da Hamburg ile anlaşmıştı. Trabzonspor kulübü yöneticileri ise Hakan ile sözleşme imzaladıklarını ve Hakan'ın kendilerinin futbolcusu olduğunu iddia etmişti. Ancak Hakan Trabzonspor'a gitmeyi reddetmişti. Bunun üzerine Trabzonspor FIFA'ya başvurmuş ve Hakan'ı şikayet etmişti. FIFA da bordo mavili kulübü haklı bulmuştu.



LEVERKUSEN TEPKİLİ



Hakan'a dört ay oynamama cezası verilmesi kulübü Leverkusen'i şok etti. Alman ekibi Leverkusen'in Sportif Direktörü Rudi Völler, bu kararla kendilerinin cezalandırıldığını söyledi. 56 yaşındaki Völler 'Bu karar tabi ki bizi çok üzdü. Bizim için kabul edilir bir karar değil. Bizim için de Hakan için de ağır tokat oldu. 2011 yılında olan bitenle Leverkusen'in hiçbir ilgisi yok. Ancak biz ağır cezalandırıldık' dedi.



Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok