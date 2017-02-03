Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü'nce düzenlenen turnuvaya Lüleburgaz'dan Trend Basketbol ile Akademi Basketbol takımları, Kırklareli Belediye Spor Kulübü ve Çorlu Belediye Spor Kulüpleri katıldı.



Gerçekleşen turnuvada, 1'inci Kırklareli Belediye Spor Kulübü, 2'nci Lüleburgaz Trend Gençlik Basketbol Kulübü ve 3'üncü Lüleburgaz Akademi Basketbol Kulübü oldu. Lüleburgaz Kaymakam Vekili Tarkan Kesin, dereceye giren kulüplere kupalarını verdi.



Turnuvaya katılan takımlara teşekkür eden Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Cihan Erdem, “Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Kırklarelili Piyade Astsubay Göktan Özüpek adına basketbol turnuvası düzenledik. Kendisi okul çağında o zamanki Kültürspor'da basketbol oynadı. Bu vesileyle kendisini bir kez daha yad ediyoruz. Turnuvaya bizleri kırmayarak katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi organizasyonlarda Göktan ve diğer şehitlerimizin isimlerini yaşatmayı sürdüreceğiz” dedi.



