Ligde zirveye yerleşen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Rövanşı olmayan karşılaşma pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Dev derbide hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.



İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Beşiktaş, ligin geride kalan 19 haftasında evinde 9 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 7'sini kazanan siyah-beyazlılar 2 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Vodafone Arena'da oynadığı 9 lig maçında 23 puan toplayan Beşiktaş, rakip kaleye ise 23 gol gönderdi. Siyah-beyazlı takım şu anda iç sahada ligin en iyi ikinci takımı konumunda. Kupada ise evinde 3 maç oynayan Kara Kartal, bu maçların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Vodafone Arena'da ortalama 35-40 bin seyirci ortalamasıyla mücadele eden Beşiktaş, iç sahada en çok taraftar ortalamasına da sahip durumda.



DEPLASMAN KABUSU



Kupada son 16 turunda Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de ise son haftalarda alınan kötü skorlar düşündürüyor. Özelikle ligde oynanan son 3 deplasman maçında alınan mağlubiyetler takımın moral-motivasyonunu da etkilemiş durumda. Ligde son 3 deplasman maçında Antalyaspor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 3-0 yenerken, ligin 19. haftasında ise Kayserispor'dan 4-1'lik skorla mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı Kanarya kupada da deplasmanda oynadığı maçlarda yaralı durumda. C Grubu'nda dış sahada oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli takım, deplasmanda tek galibiyeti 1-0'lık skorla Menemen Belediyespor'a karşı aldı.



