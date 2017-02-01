Nicolas Anelka Yahudileri ayağa kaldırdı!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.



Roda Kulübünden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Anelka ile takıma danışmanlık yapması ve futbol akademisi için çalışması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Konuyla ilgili detayların gelecek hafta açıklanacağı kaydedildi.



Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Juventus gibi üst düzey takımlarda da oynadı.



Son olarak Hindistan'ın Mumbai City takımında boy gösteren yıldız futbolcu, 2016'nın başında futbola nokta koymuştu.



Eredivisie'de 17. sırada bulunan Roda, 20 hafta sonunda sadece 2 galibiyet alabildi.



Anelka, İngiltere'de West Bromwich forması giydiği dönemde oynadığı bir maçta yaptığı hareketle gündeme gelmişti. West Ham karşısında, anti-semitist bir hareket olarak bilinen 'quenelle' adında bir gizli Nazi selamı yapmış, ardından bu yüzden beş maçlık cezaya çarptırılmış, futbolcu iddiaları yalanlayıp niyetinin farklı olduğunu söylese de West Brom da kendisiyle yolları ayırmıştı.



'Bu tam bir rezalet'



Ülkedeki Yahudi dernekleri, Fransız futbol adamının Roda kulübünde göreve getirilmesini kınayan bildiriler yayınladı. Hollanda Yahudi Federasyonu Başkanı Herman Loon Stein, "Roda'nın böyle bir ismi göreve getirmesi tam bir rezalet. Bu kabul edilemez bir şey, her şeyin bir ölçüsü olmalı" diye konuştu.



'Görevden alınmalı'



Hollanda'daki İsrail Enformasyon ve Belgeleme (CIDI) kuruluşundan Hanna Luden, "Roda'nın bu duruma bir açıklık getirmesini tavsiye ediyorum" derken, Limburg Yahudi Komitesi Başkanı Benoit Wesly, "Bu adamın görevine son verilmeli" ifadesini kullandı. Yoğun tepkilerin ardından sarı-siyahlı ekibin nasıl bir tutum takınacağı merak konusu oldu.



Holokost'tan doğan öfke



Yahudilerin Nazi sembollerine olan tepkisinin özünü, Hitler Almanya'sının ikinci dünya savaşı sırasında gerçekleştirdiği eylemler oluşturuyor. Naziler o dönem ırkçı bir tutum izleyerek Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki toplama kamplarında Yahudileri toplu bir şekilde öldürmüş, Holokost adı verilen soykırımda yaklaşık 6 milyon Yahudi hayatını kaybetmişti.



