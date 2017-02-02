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Nereden nereye!

Orduspor’un efsane futbolcusu ve teknik adamlarından biri olan Sinan Bayraktar, Spor Toto 3.Lig 2.Grup ekibi Pazarspor’a deyim yerindeyse devrim yaşatıyor.

Spor / 2 Şubat 2017 Perşembe 13:19
Nereden nereye!

Ligin 14. haftasında Pazarspor'un başına geçen Sinan Bayraktar, sadece 9 puanla sondan birinci sırada yer alan Rize ekibini 6 haftada, 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 16 puan kazandırdı.

Daha önce birçok profesyonel takımı çalıştıran Sinan Bayraktar, aldığı başarılı sonuçlarla teknik adamlık kariyerinin altın çağını yaşıyor.

Pazarspor'un başarısı için mücadele ettiklerini söyleyen Sinan Bayraktar, iyi bir süreç geçirdiklerini belirterek, Pazarspor'u hak ettiği yerlere getirmek istediklerini dile getirdi.

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