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Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden İçel İdmanyurdu’nun Kulüp Başkanı Ali Tekin, görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran Tekin, "İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Türkiye’nin en güzide kulüpleri arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha da iyi yerlerde olacağından şüphem yok" dedi.

Spor / 2 Şubat 2017 Perşembe 10:33
Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Tekin istifa etti

TFF 1. Lig’de zor günler geçiren İçel İdmanyurdu’nda şok istifa haberi geldi. İçel İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Tekin, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Tekin, "28 Eylül 2016’da gururla başladığım İçel İdmanyurdu Kulüp Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Geçen bu süreçte şahsıma destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. İçel İdmanyurdu Spor Kulübü Türkiye’nin en güzide kulüpleri arasında yer almaktadır. Bundan sonraki süreçte kulübümüzün daha da iyi yerlerde olacağından şüphem yoktur. Takımımıza da maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal MedyaİstifaAli Tekinİçel İdmanyurdu


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