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Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok

CAS, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’na 4 ay sahalardan men cezası verdi.

Spor / 2 Şubat 2017 Perşembe 20:11
Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.

Trabzonspor, Hakan’ı sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti. Bunun üstüne CAS’a başvuran Çalhanoğlu, davayı durdurmuştu.

Ancak, CAS’ta görüşülen dava bugün sonuçlandı ve milli oyuncu 4 ay sahalardan uzak kalma cezası aldı.

BundesligaTrabzonsporFormaHakan Çalhanoğlu


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