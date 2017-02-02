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Arda dünya futbol tarihine geçebilir

İspanya’nın ünlü kulübü Barcelona’da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan’a Çin’den rekor transfer ücreti teklif edildi.

Spor / 2 Şubat 2017 Perşembe 21:10
Arda dünya futbol tarihine geçebilir

Son dönemde yaptığı astronomik transferlerle dikkat çeken bir Çin Ligi kulübü, 30 yaşındaki Arda için kesenin ağzını açtı ve 4 senelik sözleşme için 100 milyon Euro önerdi.

Milli futbolcunun menajeri, gelecek hafta, transferin 1 Mart'a kadar sürdüğü Çin'e giderek Arda için yapılan teklifin detaylarını görüşecek.

Arda'nın 2015 yılında 34 milyon euro bonservis bedeli + 7 milyon Euro bonusla toplam 41 milyon Euro ve 8 milyon euro yıllık ücretle transfer olduğu Barcelona ile yaptığı 5 yıllık sözleşmede “125 milyon euro'ya serbest kalır” maddesi bulunduğu öğrenildi. Çin kulübü, Arda için Barcelona'ya ödeyeceği bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

Bu teklifle Milli futbolcumuz Barcelona'da 1,5 yılda kendi aldığı yıllık ücreti 3 katına, bonservis bedelini de dört katına çıkarmış olacak.

Arda 125 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi halinde ise dünyanın en pahalı transferi olacak. Transferde en yüksek bonservis bedeli 105 milyon euro ile Manchester United tarafından Paul Pogba için ödendi.

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