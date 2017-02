Medipol Başakşehir'in yeni transfer Emmanuel Adebayor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'u daha önceden tanıdığını belirten başarılı forvet, bu şehirde futbol oynamanın da mükemmel olacağını ifade etti.



“MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ TERCİH ETMEM ÇOK ZOR OLMADI”



Takıma gelmeden önce bazı yöneticilerle konuştuğunu vurgulayan Emmanuel Adebayor, “Medipol Başakşehir'i tercih ederken zorlanmadım. Artık bu saatten sonra futboldan keyif almak istiyorum. Başakşehir'de bana çok ciddi bir projeyle geldi. Bu yüzden benim için kolay bir tercih oldu” diye konuştu.



“FİZİKSEL AÇIDAN İYİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM”



Fiziksel açıdan iyi olmadığı hakkındaki eleştirilere de cevap veren Adebayor, “Afrika Kupası'nda 10 gün içinde 90 dakika oynadım. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Buraya geldiğimde hocayla da konuştum ve hazır olduğumu söyledim. Fizik yapısı olarak futbol için doğduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.







“ABDULLAH AVCI MÜKEMMEL BİR HOCA”



Abdullah Avcı hakkında da konuşan Togolu yıldız, şunları söyledi:



“İstanbul'a gelir gelmez onunla konuşma fırsatı buldum. Çok mükemmel bir hoca olduğunu düşünüyorum. Şuan ve gelecekle ilgili planlarımızdan konuştuk. Her şeyin çok mükemmel olacağını düşünüyorum.”



“KİMSE BİZİ HAFİFE ALMASIN”



Medipol Başakşehir'in büyük takım olma yolunda önemli adımlar attığını söyleyen Adebayor, “Önümüzde şu an 15 maç var. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlar ama bizi de kimse hafife almasın. Hep beraber bu 15 haftanın keyfini çıkaralım. Ama şu an tarihi anlar yaşıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.