Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programına telefonla bağlanan teknik direktör Yılmaz Vural 'Galatasaray beni alırsa pişman olmaz.' dedi.



Canlı yayında Galatasaray teknik direktörlüğüne talip olan Yılmaz Vural şu ifadeleri kullandı;



AVRUPA TECRÜBEMİZ VAR



Türk antrenörlerin beklentisidir, büyük takımları çalıştırabilmek. Biz de kendimizi layık gördük bu göreve. Benim geçmişte de açıklamam oldu. Türk antrenör yokmuydu da Riekerink'i göreve getirdiler. Göreve talip olmak, tabi Türkiye'de komik duruma düşüyorsunuz. Ben bugüne kadar hep talip oldum ama magazine konu olduk. İşte 19 cevapsız arama vb. Tabi ki kıyaslıyoruz biz kendimizi Avrupa tecrübemiz var. Şenol Güneş'ten sonra en çok maç yöneten benim. Böyle büyük bir kulüpte görev almayı hep arzu ettik. Zaten bize hep bu dönemlerde geliyorlar. Sezon başında göreve getirmiyorlar. Ben 3-5 sene önce olsa biraz daha rahat konuşurdum ama şimdi temkinli konuşuyorum.



G.SARAY PİŞMAN OLMAZ



Galatasaray beni göreve getirirse, Galatasaraylılar pişman olmaz. Dün ben maçtaydım, Ünal Aysal'ın locasından izledim. Galatasaray'ı iyi tanıyorum, ben göreve gelirsem antrenör hatasıyla şampiyonluk kaçmaz. Ben göreve gelirsem ve şampiyonluk kaçarsa bu benim hatamdan olmaz.



TAKIMIN FORMASI ZATEN 1 PUAN ALIYOR



Deveye hendek mi atlatıyoruz, herşeyi yabancı yapar, Türk yapamaz mantığından sıyrılalım. Bakın Hamza kardeşim 3 tane kupa aldı. Abdullah Avcı bugün neler yapıyor. Siz imkan verirseniz bakın neler yapıyorlar. Zaten bu takımların forması 1 puan alıyor, siz de biraz antrenörlük yaparsanız zaten 3 puan gelir.



G.SARAYLI TARAFTAR 'SEN GELSENE HOCAM' DİYOR



Galatasaray takımı bütün bu olumsuzluklara rağmen hala şampiyonluk mücadelesi veriyorsa siz de biraz yardımcı olursunuz. Galatasaray maçlarına gidiyorum, orada da taraftarlar ya hocam sen gelsene diyor. Galatasaray yönetimi yanlış yapmaz.



BEN İŞİ BİLİYORUM



Biz de işimizi iyi yapıyoruz, baskı neyse biliyoruz hepsini yaşadık biz de. Kısa sürede nasıl müdahale edilir ben hep bunu yaşadım.



OYUNCUYU DOĞRU POZİSYONDA OYNATACAKSIN



Bir oyuncuyu doğru pozisyonda oynatmak lazım. Galatasaray'da Eren var, Podolski var etkili golcüler var.Galatasaraylı futbolcular, yan toplarda 90 derecelik açılarla duruyorlar, 45 derecelik açıyla dursalar sıkıntı olmaz.



DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİLMEZ



Vural 'Florya'ya giderseniz ilk operasyonunuz ne olurdu?' şeklindeki soruya ise 'Doğmamış çocuğa don biçmek olur, getirin bizi sonra...' sözleriyle yanıt verdi.



3 BÜYÜKLERİ ÇALIŞTIRMADAN DÜNYADAN GÖÇÜP GİDECEKSİNİZ



Abdulkerim Durmaz'in 'Siz 3 büyüğü çalıştırmadan bu dünyadan göçüp gideceksiniz hocam.' sözleri üzerine Yılmaz Vural 'Ben de senden farklı düşünmüyorum.' dedi.



