Hamza Hamzaoğlu, Derin Futbol'a konuştu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programına konuştu.



Hamza Hamzaoğlu şu açıklamaları yaptı;



ŞU AN DÜŞÜNMÜYORUM



'Galatasaray'dan teklif almadım, alacak da bir pozisyon yok zaten. Galatasaray'ın şuanda bir hocası var ve yoluna devam ediyor. Ben bu konuda da konuşmayacaktım. Bana bir teklif gelmedi ve şuan bir görev düşünmüyorum. Bu süreci dinlenerek geçirmek istiyorum. Farklı bir düşüncem var bu dönemde genç oyuncuları yurtdışında izleyip bu süreyi öyle değerlendirmek istiyorum.'



GÜZEL GÜNLERDİ



'Galatasaray'da başarı yaşamış tek antrenör ben değlim. Allah nasip etti 8 ayda güzel şeyler yaşadık. Yönetimle, taraftarla beraber... Güzel günlerdi, güzel bir anı olarak tarihte yerini aldı. Şuanda Galatasaray Riekerink ile devam ediyor ama şuan için olumsuz gibi görünse de şampiyonluk yolunda diğer takımların şansı neyse Galatasaray'ın şansı da o. Ben eşit olarak görüyorum.'



ASLA KIRGINLIK OLMAZ



'Ayrılırken üzüldüm tabi ama asla kırgınlık olamaz. Aile içinde böyle şeyler olur bunu ilk yaşayan ben değilim, son da olmayacağım. Bunu hep söylüyorum inşallah Galatasaray için hayırlı olur.'



DÜŞÜNÜLÜRSE BEN DE DÜŞÜNÜRÜM



'Ben bununla ilgili birşey söylemek istemiyorum. Geçtiğimiz günlerde Raşit Hocam da bir söz söyledi. Ben kulübüme zarar vermekten çekiniyorum. Kulüpte değerli insanlar var, değerli bir hoca var. Eğer ileride bize görev verilmesi düşünülürse ben de benim ve abilerim gibi o zaman düşünürüm.'