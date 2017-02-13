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Gaziantep Arena'da tribünler karıştı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantepspor sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Gaziantepspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona eren mücadele sonrası çıkan olaylarda 1 kişi yaralandı.

Spor / 13 Şubat 2017 Pazartesi 23:56
Gaziantep Arena'da tribünler karıştı

Maçın uzatma dakikalarında Adanasporlu Bekir Yılmaz, top toplayıcı çocuğun yavaş davranmasına tepki gösterince saha kenarı karıştı. Gaziantepsporlu Ghilas, Bekir Yılmaz’ın üzerine yürüyünce araya güvenlik görevlileri girdi. Hakem iki futbolcuya da sarı kart vererek olayı yatıştırmaya çalıştı. Fakat sahadaki gerginlik tribüne sıçradı. Gaziantepsporlu bir taraftar yaralandı. Adanaspor taraftarları, rakip tribüne geçerek güvenlik görevlilerine, söktükleri koltukları fırlattı. Ayrıca lavabolardaki muslukların sökülerek sahaya atılması da dikkatlerden kaçmadı.

Polis, olayların ardından Adanaspor taraftarını statta bekleterek, olayların daha da büyümesinin önüne geçti.

Sarı KartBekir YılmazTop ToplayıcıAdanaspor


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