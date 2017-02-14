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Ahmet Çakar'dan Tudor'a 'Şerefsiz, hain...'

Karabükspor'un teknik direktörü Igor Tudor'un Galatasaray'a transferiyle ilgili Derin Futbol programının yorumcusu Ahmet Çakar'dan sert bir yorum geldi.

Spor / 14 Şubat 2017 Salı 00:28
Ahmet Çakar'dan Tudor'a 'Şerefsiz, hain...'

Galatasaray'da teknik direktör koltuğu için düşünülen isimlerin başında gelen Igor Tudor için flaş bir yorum geldi.

Derin Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Tudor ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

"Eğer Tudor bugün Karabükspor'u bırakıp Galatasaray'a gelirse, "Şerefsiz, hain Tudor" diye canlı yayında bağırırım." Ahmet Çakar ayrıca, Tudor'un Galatasaray'a gelmesi halinde, "Karabük'ü satan yarın maç satar" şeklinde bir yorumda da bulundu.

Teknik DirektörAhmet ÇakarGalatasarayKarabükspor


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