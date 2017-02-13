Beyaz Gazete Ana Sayfa

Türkiye'nin curlingdeki ilk zaferi

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali kızlarda curling grup müsabakaları ilk gününde Norveç ile karşı karşıya gelen Türkiye 11-9’luk skorla galip oldu.

Spor / 13 Şubat 2017 Pazartesi 18:52
Türkiye'nin curlingdeki ilk zaferi

Grup karşılaşmalarında ilk eşleşme sonucu Türkiye ile Norveç, Polonya ile Rusya karşı karşıya geldi.

Norveç karşılaşmasının ilk endini 2-0’la önde bitirdi. Fakat, Türkiye dörder sayı topladığı iki end ile karşılaşmanın henüz başında büyük bir avantaj yakaladı. Bu noktadan sonra, yedinci ende kadar az skorla ilerleyen müsabakada yedinci end ile beraber Norveç’in geri dönüşü başladı.

Yedinci ve sekizinci endlerde toplam beş sayı kazanan Norveç, mücadeleyi uzatmaya götürdü. Uzatmada son taş avantajını iyi kullanan Türkiye karşılaşmayı 11-9 skorla kazandı.

Grubun diğer maçında ise Rusya ve Polonya mücadele etti. Bu karşılaşma da Rusya’nın üstünlüğü ile tamamlandı. Rusya, rakibi Polonya’ya karşı 7-6’lık skorla galip geldi.

Grup mücadeleleri 16 Şubat Perşembe’ye kadar devam edecek. Madalyalar ise 17 Şubat Cuma günü sahiplerini bulacak.

PolonyaTürkiyeNorveçRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar