Devler liginde heyecan başlıyor

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak.



Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın



22.45 Benfica - Borussia Dortmund



22.45 Paris Saint-Germain - Barcelona



.....



15 Şubat Çarşamba



22.45 Bayern Münih - Arsenal



22.45 Real Madrid - Napoli



.....



21 Şubat Salı



22.45 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid



22.45 Manchester City - Monaco



.....



22 Şubat Çarşamba



22.45 Porto - Juventus



22.45 Sevilla - Leicester City



