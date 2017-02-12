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TFF'den kızdıran paylaşım

Süper Lig'de 20. haftanın önemli maçında Fenerbahçe, Bursaspor karşısında galibiyeti son dakikalarda gelen golle yitirirken, maç sonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Spor / 12 Şubat 2017 Pazar 00:54
TFF'den kızdıran paylaşım

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftada zorlu Bursaspor deplasmanına konuk olan ve rakibi 10 kişi kalmasına rağmen galibiyeti koruyamayan Fenerbahçe'de puan kaybının üzüntüsü sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan bir detay Sarı Lacivertli taraftarları daha da kızdırdı.

Maç geç başladı!

Bilindiği üzere Bursaspor - Fenerbahçe mücadelesi maçın başında sahaya atılan meeşaleler ve yabancı maddeler sebebiyle birkaç dakika kadar geç başlamıştı.



Fenerbahçeliler kızgın

Maç sonu ise karşılaşmayla ilgili detaylar TFF'nin internet sitesine girilirken, mücadelenin başlangıç saati olarak 19.03'ün gösterilmesi dikkat çekti.

Beşiktaş'ın kuruluş tarihi olan 1903'ü hatırlatan bu saat, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Sarı Lacivertli renklere gönül veren ünlü isimlerin bile tepkisini çekti. Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen de Twitter'dan tepki gösterdi.


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