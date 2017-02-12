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Sinan Engin: Fenerbahçe Anadolu takımına döndü

Sinan Engin, bu sezon Fenerbahçe aleyhine hakem hatalarının yapıldığını söyledi.

Spor / 12 Şubat 2017 Pazar 00:16
Sinan Engin: Fenerbahçe Anadolu takımına döndü
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Fenerbahçe, Bursaspor maçının ardından Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı oldukça tartışıldı.

Konuya ilişkin fikirlerini Beyaz Futbol stüdyolarından paylaşan ünlü spor adamı Sinan Engin 'Bu penaltı değil, Fenerbahçe aleyhine oldukça hata yapıldı' dedi.

'ANADOLU TAKIMI GİBİ'

Eskiden Anadolu takımlarına yapılan hataların bu sezon Fenerbahçe'ye yapıldığını söylenen Engin 'Fenerbahçe bu sene Anadolu takımı gibi. Maalesef bu sene hakem hataları Fenerbahçe aleyhine yapıldı, yapılıyor. Ben yapılmıyor dersem Fenerbahçe bana CD yollar, ben öylece kalırım. Fenerbahçe'nin aleyhine hakem hataları yapılıyor.' ifadelerini kullandı.


Bursaspor: 1 Fenerbahçe: 1 maç sonucu

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