Rasim Ozan'dan Riekerink benzetmesi

Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu maçın yankıları sürerken, Beyaz Tv'nin fenomen programı Beyaz Futbol'da komik anlar yaşandı.



Beyaz Futbol'un Galatasaraylı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray'ın hocası Riekerink'i beden öğretmeni olarak nitelerken, onu Şener Şen'in canlandırdığı efsane karakter Badi Ekrem'e benzetti.



'ANAOKULUNU ÖĞRETMENİNİ GETİRDİNİZ'



Galatasaray'ın yönetimini ağır dille eleştiren Kütahyalı 'Levent Nazifoğlu sen dinle, Dursun Başkan sen de dinle. Bundan böyle Riekerink'in adı Badi Ekrem'dir. Bütün beden eğitimi öğretmenlerinden özür diliyorum ama beden eğitimi hocası bile değil. Anaokulu öğretmenini Galatasaray'ın başına getirdiniz.' diye konuştu.



