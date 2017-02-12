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Kasımpaşa 4 - 0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu.

Spor / 12 Şubat 2017 Pazar 15:24
Kasımpaşa 4 - 0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle bitti.

Maçtaki gol perdesini 11'de Titi açtı: 1-0. 13'te Adem Büyük farkı çift haneli sayıya çıkaran golü attı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 82'de Turgut Doğan'ın pasında hareketlenen Eduok, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0. 88'de Casto skoru belirledi: 4-0

Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Beşiktaş'ın Karabükspor yenildiği haftada liderlik fırsatını kaçırarak 42 puanda kaldı. Ev sahibi takım ise, puanını 24 yaptı ve derin bir nefes aldı.

Spor Toto Süper Ligİstanbul BaşakşehirsporKasımpaşa Spor


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