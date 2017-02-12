Kasımpaşa 4 - 0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle bitti.



Maçtaki gol perdesini 11'de Titi açtı: 1-0. 13'te Adem Büyük farkı çift haneli sayıya çıkaran golü attı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 82'de Turgut Doğan'ın pasında hareketlenen Eduok, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0. 88'de Casto skoru belirledi: 4-0



Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Beşiktaş'ın Karabükspor yenildiği haftada liderlik fırsatını kaçırarak 42 puanda kaldı. Ev sahibi takım ise, puanını 24 yaptı ve derin bir nefes aldı.