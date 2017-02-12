Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'dan Riekerink kararı

Galatasaray yönetimi, Kayserispor yenilgisinden sonra olağanüstü toplanma kararı aldı.

Spor / 12 Şubat 2017 Pazar 23:16
Galatasaray'dan Riekerink kararı

CNN Türk'te yer alan habere göre, Galatasaray taraftarının yönetimi ve Riekerink'i istifaya davet etmesinni ardından başkan Dursun Özbek'ten sürpriz bir karar geldi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu, yarın (13 Şubat 2017 Pazartesi) toplanarak teknik direktör Jan Olde Riekerink için kararını verecek.

İddialara göre Galatasaray yönetimi bu toplantının ardından Riekerink'in görevine son verecek.

Riekerink'ten istifa çağrılarına yanıt
Galatasaray: 1 Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)

Teknik DirektörDursun ÖzbekGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar