Galatasaray'dan Riekerink kararı

CNN Türk'te yer alan habere göre, Galatasaray taraftarının yönetimi ve Riekerink'i istifaya davet etmesinni ardından başkan Dursun Özbek'ten sürpriz bir karar geldi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu, yarın (13 Şubat 2017 Pazartesi) toplanarak teknik direktör Jan Olde Riekerink için kararını verecek.



İddialara göre Galatasaray yönetimi bu toplantının ardından Riekerink'in görevine son verecek.



Riekerink'ten istifa çağrılarına yanıt

Galatasaray: 1 Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)