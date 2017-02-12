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Galatasaray: 1 Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Kayserispor'a 2-1 yenildi.

Spor / 12 Şubat 2017 Pazar 18:59
Galatasaray: 1 Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u TT Arena'da konuk etti.

GOLLER DURAN TOPTAN

Galatasaray, mücadeleye biraz tutuk başladı ve orta alanda istediği işleri yapamayınca pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Kayserispor duran toptan öne geçti. Deniz'in kullandığı kornerde Mabiala ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Konuk takım bu golle de kalmadı ve ilk yarının son dakikasında yine bir duran toptan Levent'in kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.



CİMBOM'UN BASKISI SONUÇ VERMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray baskılı başladı. Eren ve Sinan'ın oyuna girmesiyle 4-4-2'ye dönen Aslan tempoyu iyice artırdı ve mücadelenin sonlarına doğru Eren'le farkı 1'e indirdi.

Ancak kalan dakikalarda sağlam bir savunma yapan Kayserispor, Cimbom'a başka gol şansı tanımadı ve karşılaşma 2-1 konuk ekibin lehine sonuçlandı.

Bu sonuçla Galatasaray, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi ve 39 puanda kaldı. Sergen Yalçın yönetimiyle çıkışa geçen Kayserispor Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'ı da yenerek puanını 19'a çıkardı.

Spor Toto Süper LigBrumaKayserisporGalatasarayHüseyin Göçek


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