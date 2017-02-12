G.Saray - Kayserispor (Canlı)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek.



Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



GALATASARAY: 0 KAYSERİSPOR: 0



23' Kayserispor tehlikeli geldi. Gelişen atakta Hakan'ın sağ kanattan ortasında Umut'tan önce savunma araya girdi.



22' Podolski'nin kullandığı kornerde Ahamada yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında sol kanatta topla buluşan Yasin'in ortasında doğ doğrudan dışarıya gitti.



21' Gelişen Galatasaray atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı orta Varela'ya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.



21' de Jong serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.



20' Yasin Erkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.



19' Bu arada Kayserispor'da Deniz'de bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.



18' Kayserispor'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Kana-Biyik yerini Levent'e bıraktı.



17' Kayserispor'da Levent oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.



17' Sakatlanan Kana-Biyik sedyeyle dışarıya çıkarıldı.



16' Kayserispor'da Podolski'yle girdiği mücadelenin ardından sakatlanan Kana-Biyik kendini yere bıraktı ve beni değiştirin işareti yaptı.



15' Kar yağışının etkisiyle ağırlaşan zemin nedeniyle futbolcular bu dakikalarda ayakta durmakta zorluk yaşıyor.



14' Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.



13' Kayserispor tehlikeli geldi. Güray ceza sahasında topla buluştuktan sonra şutunu çekmek isterken Linnes araya girdi ve ona şut imkanı vermedi. Sonrasında Lawal ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.



12' Galatasaray tehlikeli geldi. Serbest vuruş kullanıldıktan sonra topu alan Rodrigues Podolski'ye yaptığı verkaçın ardından ceza sahasında topla buluştu. Onun vuruşunda top üstten dışarıya gitti.



11' Hava topu mücadelesinde Erkan Yasin'e faul yaptı. Galatasaray kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.



10' Gelişen Galatasaray atağında Tolga ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak Kana-Biyik zamanında müdahale ederek topun Alman futbolcuya gelmesine engel oldu.



9' İstanbul'da bu dakikalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle zemin de ağırlaşmaya başladı.



8' Kana-Biyik pozisyonun ardından yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.



7' Gelişen Galatasaray atağında Podolski sol kanattan orta yapmak isterken Kana-Biyik araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.



6' Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Bruma Yasin'e pas vermek isterken Erkan araya girdi. Sonrasında hızlı gelişen Kayserispor atağında Erkan'ın sol kanattan yaptığı ortayı Hakan karşıladı.



5' Podolski Rotman'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.



4' Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.



3' Rodrigues'in kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Umut topu karşıladı.



2' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Yasin sol kanattan orta yapmak isterken Mabiala araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.



2' Kayserispor ilk dakikalarda ön alanda pres yaparak Galatasaray'ı atağa çıkarmamaya çalışıyor.



1' Kayserispor tehlikeli geldi. Umut'un pasıyla rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Deniz şansını denedi. Onun vuruşu Muslera'da kaldı.



1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.



M.Ö. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...



İLK 11'LER



STAT: TT Arena



HAKEM: Hüseyin Göçek



SAAT: 19:00



YAYIN: beIN SPORTS



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Linnes, de Jong, Tolga, Bruma, Rodrigues, Yasin, Podolski.



TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink



KAYSERİSPOR: Ahamada, Hakan, Mabiala, Kana Bıyık, Güray, Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Varela, Deniz, Umut Bulut



TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

