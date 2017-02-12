Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir kozlarını paylaştı.



EV SAHİBİ FIRTINA GİBİ BAŞLADI



Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, 13 dakikada işi bitirdi. 10. dakikada Castro'nun sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Sadiku kafa ile arka direğe aşırdı. Arka direkte Adem Büyük'ün kayarak vurduğu topa, kale çizgisi üzerinde Titi ayak koydu topu ağlara gönderdi.



13. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Medipol Başakşehir savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Eduok, ceza sahasına hareketlenen Adem Büyük'e gönderdi. Kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Adem, aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu.







PAŞA FARKA GİTTİ



Kalan bölümde kalesini savunan Kasımpaşa, şampiyonluk adayı rakibine fırsat vermedi. 83. dakikada da kontratakta golü bulduç Abdullah'ın arapasına hareketlenen Turgut içeri çevirdi, Eduok bomboş kaleye golü attı ve adeta fişi çekti.



Son gol ise 88. dakikada Castro'dan geldi. Yine hızlı bir hücumda Volkan ile karşı karşıya kalan başarılı futbolcu, çok sert bir vuruşla skoru 4-0'a getirdi.



Karşılaşmayı 4-0 kazanan Kasımpaşa, haftalar sonra kazanırken, Medipol Başakşehir bu mağlubiyetle liderlik şansını kullanamadı ve 42 puanda kaldı.











