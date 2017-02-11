Van Persie'nin cezasında indirim

TFF Tahkim Kurulu'nun 11 Şubat 2017 günlü (8) sayılı olağanüstü toplantıda aldığı kararlar şöyle:



“Fenerbahçe futbolcusu Robin Van Persie hakkındaki PFDK'nın 09.02.2017 tarih ve E.2016-2017/653 - K.2016-2017/775 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü.



Yapılan müzakere neticesinde;



Fenerbahçe futbolcusu Robin Van Persie'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine FDT'nin 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin 'sportmenliğe aykırı hareket' şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,



Cezanın da eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğine uyan FDT'nin 36/1. ve 35/4. maddeleri uyarınca Fenerbahçe futbolcusu Robin Van Persie'nin 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”