Beyaz Gazete Ana Sayfa

Maç öncesi nargile keyfi!

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Dame N'Doye'un 'nargile' görüntüleri olay oldu.

Spor / 11 Şubat 2017 Cumartesi 13:21
Maç öncesi nargile keyfi!
Video için tıklayın

Bordo mavililerin Ankara'da kamp yaptığı otelin odasında nargile içen Senegalli oyuncu bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yanında Olcay Şahan'ın da bulunduğu görülen video twitter'a düşünce bordo mavili taraftarlar tepki gösterdi.

N'Doye'un maçtan 1 gün önce nargile içerken görüntü vermesi akıllara daha önce bu konuda yaşanan krizleri getirdi.

Dünyada bir çok örneği olan 'futbolcunun nargile içme alışkanlığı' kötü sonuçlar doğurmuştu. Aston Villa'nın deneyimli oyuncusu Gabriel Agbonlahor, nargile ile yakalandığı görüntülerin ardından kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Sosyal MedyaOlcay ŞahanOsmanlısporTrabzonsporTwitter


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar