Bursaspor-F.Bahçe (Canlı)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımına bu sayfadan an be an takip edebilirsiniz..



BURSASPOR: 0 FENERBAHÇE: 1



35' Lens serbest vuruşu hızlı kullanarak ceza sahasındaki Sow'u topla buluşturdu. Sow'un ortaya çevirdiği topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.



34' Sow Jovic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.



33' Batalla'nın tedavisi nedeniyle oyun bu dakikada durdu.



32' Bu arada Bursaspor'da Batalla yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.



31' Batalla serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Aziz orta yapmak istedi ancak Şener zamanında araya girerek Aziz'e orta yapma şansı vermedi.



30' Hızlı gelişen Bursaspor atağında Batalla yerde kaldı. Bursaspor serbest vuruş kullanacak.



30' Topla oynama oranları: Bursaspor %56 Fenerbahçe %44



29' Lens'in kullandığı serbest vuruşta Bursaspor savunması topu karşıladı.



28' Alper Şamil'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.



27' Bursaspor'da Merter yerini Şamil'e bıraktı.



26' Batalla serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.



25' Batalla'nın kullandığı kornerde Volkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Sonrasında Merter Aatif'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bursaspor tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.



24' Gelişen Bursaspor atağında Aziz'in ortası Şener'e çarparak dışarıya gitti. Bursaspor korner kullanacak.



24' Sivok'un kalecisine verdiği geri pasta Lens araya girmek istedi ancak Harun kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi önledi.



23' Bursaspor oyuna yeniden başladı.



22' Penaltıda topun başına geçen Sow topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



22' GOoOoOoOoL!



22' Bursaspor'da Jovic ve Fenerbahçe'de Lens sarı kart gördü.



21' Bu arada iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.



20' Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı ortada top Sivok'un eline çarptı. Fenerbahçe penaltı kullanacak.



20' Penaltı!



19' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Souza ceza sahasına girmeden şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.



19' Gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan yaptığı orta kaleci Harun'da kaldı.



18' Lens'in kullandığı serbest vuruşta Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.



18' Aatif'a sert bir faul yapan Ertuğrul sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.



17' Bu dakikalarda top Fenerbahçe'de. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.



16' Lens'in sol kanattan kullandığı kornerde Harun yumruklayarak topu uzaklaştırdı.



15' Gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ceza sahasına giren İsmail orta yapmak isterken Sivok araya girdi ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.



15' Mehmet serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.



14' Deniz hava topu mücadelesinde Souza'ya faul yaptı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.



13' Bursasporlu futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.



12' Gelişen Bursaspor atağında Stancu savunmanın arkasına koşu yapan Batalla'yı topla buluşturmak istedi ancak İsmail zamanında araya girerek topu kalecisine kazandırdı.



11' Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra pas hatası yaptılar ve top Bursaspor'a geçti. Sonrasında gelişen Bursaspor atağında Aziz'in sol kanattan yaptığı ortayı Souza karşıladı.



10' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Alper'e faul yapan Faty sarı kart gördü.



10' Şener'in kalecisine verdiği geri pasta Batalla araya girmek istedi ancak Volkan kalesini zamanında terk ederek topu uzaklaştırdı.



9' İki takım da bu dakikalarda orta alanda pas hatası yapıyor.



8' Lens'in kullandığı kornerde Bursaspor savunması topu karşıladı.



7' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Stancu'nun yaptığı pas hatası sonrası topu alan Alper ceza sahasındaki Aatif'ı topla buluşturdu. Aatif'in vuruşunda Harun topu çıkardı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.



6' Sivok sol kanatta hareketlenen Aziz'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.



5' Topun hakimiyeti ilk dakikalarda Bursaspor'da. Yeşil - beyazlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.



4' Ertuğrul rakip ceza sahasına hareketlenen Deniz'i topla buluşturmak istedi ancak Kjaer zamanında araya girerek topun Deniz'e gelmesine engel oldu.



3' Bursasporlu taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya devam ediyor.



2' Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen pasta hava topuna çıkan Kjaer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.



1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...



M.Ö. Karşılaşma sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle başlamadı.



STAT: Timsah Arena



SAAT: 19:00



HAKEM: Halil Umut Meler



BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Behich, Faty, Merter, Del Valle, Deniz, Batalla, Stancu.



TEKNİK DİREKTÖR: Mutlu Topçu



FENERBAHÇE: Volkan, İsmail, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Lens, Sow



TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat