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'Beşiktaş'ın ne çok dostu var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda bulundu.

Spor / 11 Şubat 2017 Cumartesi 22:10
'Beşiktaş'ın ne çok dostu var

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 'Biz ikinci, üçüncü golü atacak pozisyonları bulduk ama öyle bir penaltı verilmiş ki. Sizin sormanız gereken böyle bir penaltı nasıl verilir? 11'e 11'ken daha iyiydik. Öndeyken de daha iyiydik. Öyle bir penaltı kararı verildi ki şaka gibiydi. Kolunuz vücudunuza yapışık ve hakem penaltı veriyor. Hakem böyle bir anı bekliyordu. Bursa gibi bir takımla böyle bir akşamda iki puanı bırakıp dönüyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz zorlaştırdınız. Çok kızgınım. Mağlup olmadık ama bizim için mağlubiyet gibi bir maç oldu. Bunu bizim takımımız yaptı. Gerçekten inanılmaz” dedi.

'Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var'

Beşiktaş ile oynadıkları Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından verilen cezalara ilişkin sorulan sorulara ise deneyimli teknik adam, 'Ben bu ülkede yabancıyım. Pazar günü oynadığımız maçtan sonra gelişen sonuçları çok merak ediyordum. Çok şaşırtıcı. Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde. Başka bir anlam yükleyemiyorum. Sanki her şeyi biz yapmışız gibi kararlar verildi.

Bu akşam 2 puanı hakem yüzünden kaybetmedik. Tamamen bizim yüzümüzden oldu. Bu ülkede yaşayan yabancı olarak alınmış olan bu kararlar beni fazlasıyla şaşırttı' şeklinde cevap verdi.

Dick AdvocaatSpor TotoTürkiye KupasıFenerbahçeBursaspor


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