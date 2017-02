Başkent'ten ilk gol sesi geldi! (Canlı)

Osmanlı Stadı Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor Trabzonspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetiyor.



Osmanlıspor: 0 Trabzonspor: 1



47'Uğur serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Yusuf yerde kaldı. Trabzonspor bir kez daha serbest vuruş kullanacak.



46'N'Doye orta alanda Numan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip serbest vuruş kullanacak.



46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.



D.A.İlk yarıda son düdük çaldı. Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.



45'Olcay sağ kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Muhammed araya girdi ve top taca gitti.



45'Pozisyonun ardından Ndiaye ayağa kalkamadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.



45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.



45'Osmanlısporlu futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Ndiaye orta yapmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.



44'Regattin Mas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Osmanlıspor orta sahadan serbest vuruş kullanacak.



44'Hakem Alper Ulusoy'a itiraz eden Musa sarı kart gördü.



43'Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta Numan topu karşıladı.



42'Onazi pozisyonun ardından sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.



41'Onazi'ye sert bir faul yapan Aykut sarı kart gördü. Trabzonspor tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.



40'Regattin'in kullandığı kornerde Onur topu kontrol etti.



39'Osmanlıspor yine tehlikeli geldi. Olcay orta sahada pas hatası yaptıktan sonra topu alan Musa ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra şutunu çekti. Onun şutunu Onur kurtardı ve

top dışarıya gitti. Osmanlıspor korner kullanacak.



38'Aykut ceza sahasına hareketlenen Regattin'i topla buluşturmak istedi ancak Onur kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.



37'Osmanlıspor tehlikeli geldi. Thievy Bifouma'nın pasıyla kaleciyle karşı karşı kalan Ndiaye'nin vuruşunu kaleci Onur kurtardı.



36'Regattin'in kullandığı serbest vuruşta Trabzonspor savunması topu karşıladı.



35'Ndiaye Pereira'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Osmanlıspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.



34'Olcay'ın sol kanattan kullandığı kornerde top diğer kanattan taca çıktı.



34'Castillo rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi ve şutunu çekmek istedi ancak Numan araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. Trabzonspor korner kullanacak.



33'Okay Olcay'ın serbest vuruşu kullandığı sırada ceza sahasında kaldı ve sakatlık geçirdi ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.



32'Olcay'ın kullandığı serbest vuruşta Osmanlıspor savunması topu karşıladı.



25' Yusuf'un sol kanattan kullandığı kornerde Avdija Vrsajevic topu uzaklaştırdı.



24' Trabzonspor etkili geldi. Castillo Onazi'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalacakken Avdija Vrsajevic araya girdi ve top dışarıya gitti. Trabzonspor korner kullanacak.



23' Gelişen Trabzonspor atağında Castillo sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok. Sonrasında devam eden atakta Pereira'nın sağdan yaptığı ortayı savunma karşıladı.



22' Muhammed sol kanatta hareketlenen Regattin'i topla buluşturmak istedi ancak Pereira zamanında araya girerek topu kalecisine kazandırdı.



21' Onazi pozisyonun ardından kısa süren bir sakatlık geçirdi.



21' Hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Avdija Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada Onazi topu karşıladı.



20' Topla oynama oranları: Osmanlıspor %50 Trabzonspor %50



19' Regattin'in kullandığı kornerde Trabzonspor savunması topu karşıladı. Sonrasında topu tekrar alan Regattin'in ortasını yine savunma karşıladı.



18' Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta Durica topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Osmanlıspor korner kullanacak.



18' Musa rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Osmanlıspor rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

17' Osmanlıspor oyuna yeniden başladı.



16' Uğur'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Olcay düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u öne geçirdi.



16' GooOOoooOL!



15' Regattin'in sol kanattan kullandığı kornerde Okay topu uzaklaştırdı.



14' Regattin'in kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top diğer kanada açıldıktan sonra Ndiaye topu aldı. Ndiaye orta yapmak isterken Olcay araya girdi ve top dışarıya gitti. Osmanlıspor bir kez daha korner kullanacak.



13' Webo sağ kanattan orta yapmak isterken Durica araya girdi ve top dışarıya gitti. Osmanlıspor korner kullanacak.



12' Musa serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu üstten dışarıya gitti.



11' Bu kez Osmanlıspor etkili geldi. Yusuf'un orta alanda yaptığı pas hatası sonrası topu alan Thievy Bifouma savunmanın arkasına sarkan Webo'yu topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında topu alan Ndiaye yerde kaldı. Osmanlıspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.



10' Trabzonspor bu dakikalarda baskı kurdu.



9' Trabzonspor yine etkili geldi. Mas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Castillo arka direğe ortasını yaptı ancak onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.



9' Gelişen Trabzonspor atağında Castillo sol kanattan orta yapmak isterken Musa araya girdi ve Castillo'ya orta yapma şansı vermedi.



8' Onazi savunmanın arkasına koşu yapan N'Doye'yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.



7' Karşılaşmanın ilk dakikalarında topun hakimiyeti Trabzonspor'da. Bordo - mavili oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

6' Yusuf serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak onun vuruşu barajdan geri döndü.



5' Okay Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.



4' Trabzonspor tehlikeli geldi. Castillo rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasındaki Mas'a pasını vermek istedi ancak savunma araya girdi.



3' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Mas'ın sol kanattan yaptığı ortada Aykut N'Doye'den önce topu karşıladı.



2' Gelişen Osmanlıspor atağında Avdija Vrsajevic ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.



1' Trabzonsporlu futbolcular ilk dakikada kendi aralarında pas yapıyor.



1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.



Ev sahibi takımda Vaclav Prochazka cezası, misafir takımda ise Matus Bero sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



Osmanlıspor'un yedekleri: Hakan, Szukala, Koray, Erdal, Carlos, Rusescu, Delarge



Trabzonspor'un yedekleri: Esteban, Zeki, Medjani, Mustafa, Yusuf, Aytaç, Rodallega



Osmanlıspor'un 11'i: Karcemarskas, Vrsajevic, Aykut, Muhammed, Numan, Mehmet, Ndiaye, Regattin, Musa, Bifouma, Webo



Trabzonspor'un: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay, N'Doye.