Barcelona'da sakatlık şoku

La Liga'da Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Barcelona, Deportivo Alaves deplasmanından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmanın 85'inci dakikasında İspanyol futbolcu Aleix Vidal'in ayak bileği kırıldı.



Bu sezon ligde 6'ncı maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu acı içinde sedyeyle sahayı terketti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Vidal'in pozisyonu sonrası Barcelona ve Alaves'li futbolcuların moralinin oldukça bozulduğu gözlendi.









