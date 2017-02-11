Beyaz Gazete Ana Sayfa

Barcelona'da sakatlık şoku

İspanya La Liga'da Barcelona, 22. hafta maçında Alaves deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın 85'inci dakikasında İspanyol futbolcu Aleix Vidal'in ayak bileği kırıldı.

Spor / 11 Şubat 2017 Cumartesi 22:29
Barcelona'da sakatlık şoku

La Liga'da Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Barcelona, Deportivo Alaves deplasmanından 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 85'inci dakikasında İspanyol futbolcu Aleix Vidal'in ayak bileği kırıldı.

Bu sezon ligde 6'ncı maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu acı içinde sedyeyle sahayı terketti ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vidal'in pozisyonu sonrası Barcelona ve Alaves'li futbolcuların moralinin oldukça bozulduğu gözlendi.




BarcelonaLa LigaFormaArda TuranDeportivo


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar