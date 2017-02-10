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Trabzonspor'dan Ekici kararı

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin ismi bordo-mavili kulübün Futbol Federasyonu'na gönderdiği yeni kadroda yer aldı.

Spor / 10 Şubat 2017 Cuma 10:12
Trabzonspor'dan Ekici kararı

Süper Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayan Trabzonspor, yeni kadro listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi.

Transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici'nin gönderilen yeni listede isminin bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.



EKİCİ AFFEDİLDİ Mİ?

TFF'nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada yayınlanan yeni kadroda devre arası transfer döneminde kadroya katılan Medjani, Olcay Şahan, Pereira, Mas ve Hugo Rodellega'nın yanı sıra kulübünün kendisini Beşiktaş'a satmak için anlaştığı ancak Fenerbahçe ile anlaşan Mehmet Ekici'nin de isminin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre önce kadro dışı bırakılan Ekici'nin affedilip affedilmeyeceği ise merak konusu oldu.


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