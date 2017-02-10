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TFF'de istifa

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun "istifa" çağrısı üzerine TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Tuna Akın görevi bıraktı.

Spor / 10 Şubat 2017 Cuma 15:26
TFF'de istifa

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun çağrısı üzerine TFF'den ilk istifa geldi. TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Tuna Akın, gönderdiği istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF'deki görevlerini bıraktı.

Akın istifa mektubunu bugün TFF'ye gönderirken böylece Uslu'nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim olmuş oldu.

MAHMUT USLU'NUN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, PFDK'nın verdiği cezalar sonrasında, 'TFF'de görev yapan, kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli.' dedi.

İstifaFenerbahçeMahmut Uslu


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